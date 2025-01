Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu BSW

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu BSW:

"Es geht nicht nur in den Umfragen bergab, es gibt auch ordentliche Risse in der Partei. Noch entscheidender ist die politische Unbestimmtheit des BSW. Was eben noch von manchen als Füllen einer politischen Lücke gepriesen wurde, erscheint nun doch eher wie ein politischer Kessel Buntes. Die ehemaligen Anti-Hartz IV-Kämpfer sind gegen das Bürgergeld, aber aus anderen Gründen. Gegen Rüstung, aber für eine verteidigungsbereite Bundeswehr . Was wiederum die Frage aufwirft, gegen wen das Land verteidigt werden müsste. Gegen das friedliebende Russland? Geht nicht die Friedensgefahr von der Nato aus? Vieles passt nicht zusammen, vieles wurde aus populistischen Gründen aufgegriffen. Das spüren auch die Wähler."/yyzz/DP/he