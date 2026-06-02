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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu BSW/AfD

03.06.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu BSW/AfD:

"Alle Parteien, außer der AfD, sind für Wagenknecht "Brandmauerparteien". Daraus folgt: Eine AfD-Minderheitsregierung würde vom BSW unterstützt, falls es keine absolute Mehrheit für die Rechtsalternativen geben sollte. Was man am besten wodurch verhindert? Ganz klar, durch die Wahl des BSW. Dabei ist die Strategie des BSW höchst riskant und auch unlogisch. Mit der Annäherung an die AfD wollen Wagenknecht und Co. das Signal aussenden, "dass der Osten aufsteht", aber regieren will das BSW nicht, denn die bisherigen Regierungsbeteiligungen seien nach Ansicht der Ex-Parteichefin ein Fehler gewesen. Das BSW will also gewählt werden, um der AfD zur Macht zu verhelfen und um nicht unterzugehen. Ob das ein attraktives Angebot ist, entscheiden bald die Wähler."/DP/jha