DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.614 -0,5%Euro1,1909 -0,1%Öl68,94 -0,3%Gold5.032 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: US-Kongress zur Erneuerung der Quanteninitiative aufgefordert NVIDIA-Aktie im Fokus: US-Kongress zur Erneuerung der Quanteninitiative aufgefordert
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu BSW/Wahlen/Karlsruhe

10.02.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu BSW/Wahlen/Karlsruhe:

"Tatsächlich hat die Bundestagswahl des vergangenen Jahres offengelegt, wie angreifbar die Institution des Wahlprüfungsausschusses ist. Immerhin entscheiden dort Vertreter jener Bundestagsparteien, denen der Einzug einer weiteren Fraktion in das deutsche Parlament Mandate abnehmen würde. Sie sind gewissermaßen Richter in eigener Sache - keine gute Konstellation. Diese Art der Wahlüberprüfung muss unbedingt reformiert werden. Mit einem korrupten System, das Wagenknecht mit dem Begriff Bananenrepublik unterstellt, hat das nichts zu tun. Es sind geltende Gesetze, die derzeit zu beachten, aber demnächst zu ändern sind, zum Beispiel durch eine automatische Nachzählung bei knappen Wahlergebnissen. Es bleibt zu hoffen, dass die BSWler nicht auch noch das höchste Gericht anpöbeln, falls es eine andere Rechtsauffassung vertritt als die Beschwerdeführer."/DP/jha