Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu chronisch Kranke

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu chronisch Kranke:

"Wie schwer es ist, im komplexen Gesundheitssystem Änderungen durchzusetzen, zeigt sich gerade erneut. Ein unter Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verabschiedetes Gesetz sieht vor, für einen Teil der chronisch Kranken die Quartalspauschalen abzuschaffen. Wurden sie ja häufig nur deshalb in jedem Quartal von der Hausarztpraxis einbestellt, weil es dafür Geld gab. Viele Chroniker aber sind medikamentös gut eingestellt. Eine Jahres- statt einer Quartalspauschale soll die Zahl vermeidbarer Praxisbesuche senken - ohne Zweifel sinnvoll. Nur: Wie man das konkret ausgestaltet, sollten Krankenkassen und Kassenärzte regeln. Geklappt hat das bisher nicht. Was soll da erst passieren, wenn das Primärarztprinzip tatsächlich umgesetzt werden soll?"/yyzz/DP/he