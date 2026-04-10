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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Deutschlands digitaler Souveränität

13.04.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Deutschlands digitaler Souveränität:

"Digitale Souveränität ist als Schlagwort schwer im Trend. Gemeint ist, dass Deutschland in der Lage sein will, digitale Technologien selbstbestimmt zu nutzen. Ohne die Befürchtung, dass hier die Verwaltung ausfiele, wenn ein Anbieter wie Microsoft seine Dienste in der EU einschränken würde. Leider sind solche Sorgen real. Die fünf größten IT-Konzerne der Welt sitzen in den USA. Das ist nicht neu. Aber es fühlt sich anders an, seit dort mit Donald Trump ein ziemlich unberechenbarer Präsident regiert. Frei von Abhängigkeiten zu werden, ist eine Illusion. Nur wenn man sich davon löst, kann digitale Souveränität gelingen. Die digitale Sphäre zeichnet sich ohnehin dadurch aus, dass sie global und eng vernetzt ist. Digitale Souveränität bedeutet, in dieser Sphäre zu einem Spieler auf Augenhöhe zu werden. Aber nicht, ab jetzt nur noch allein zu spielen."/yyzz/DP/he