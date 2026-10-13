Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu EU-Sanktionen

13.10.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu EU-Sanktionen:

"Man kann sich über Donald Trump mit gutem Grund mokieren. Der Diesel-Deal mit Kremlchef Wladimir Putin hat erneut seinen Opportunismus offenbart: Als gut und richtig zählt für Trump nur, was ihm und den USA nützt. Aber Moment mal - da war doch noch was? Ach ja, auch Europa importiert noch in großen Mengen russisches Gas und Öl. Und Frankreich darf auch viereinhalb Jahre nach dem Beginn des Ukraine-Krieges Nuklearmaterial für seine Atomkraftwerke aus Russland einführen. Weil auch den EU-Staaten das Wohl ihrer Wirtschaft nicht egal ist, nicht egal sein kann. Darüber können auch die am Montag von den EU-Außenministern beschlossenen neuen Strafmaßnahmen nicht hinwegtäuschen. Der Unterschied zu Trump besteht allerdings darin, dass die EU ihre Importe seit Kriegsbeginn drastisch reduziert hat und keine neuen Lieferverträge schließt."/yyzz/DP/stw