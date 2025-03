COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Finanznot im Gesundheitswesen

Jetzt sind Rücklagen aufgebraucht, gibt es eine Rezession und es gibt kein zusätzliches Steuergeld, um die Finanznot zu lindern. Was an Geld zu finden ist, dürfte in die Landesverteidigung fließen. Also muss von der neuen Regierung gespart oder das Geld an anderer Stelle aufgetrieben werden. Wie das gelingen kann, wird seit Jahren diskutiert. Noch immer verursacht die schlecht funktionierende Schnittstelle zwischen Klinik-Versorgung und ambulanter Behandlung hohe Kosten, erfahren die Patienten in Deutschland eine Über- und Unterversorgung, gibt es zu wenig Qualitätskontrollen. Doch ohne zusätzliche Eigenbeteiligung der Versicherten wird es nicht gehen. Die ungeliebte Praxisgebühr könnte ein Comeback erleben, als Einnahmequelle, nicht als Instrument der Steuerung der Patienten./yyzz/DP/zb