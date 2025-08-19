DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,50 -2,7%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.541 +0,7%Euro1,1634 -0,1%Öl65,86 -0,1%Gold3.318 +0,1%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Gesundheitssystem in der Krise

20.08.25 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Gesundheitssystem in der Krise:

"Müssen die Beitragszahler am laufenden Band immer neue Erhöhungen verdauen, was Familien genauso wie den Wirtschaftsstandort immer stärker in die Bredouille bringt? Oder muss, wie der Rechnungshof fordert, besonders in den Leistungsbereichen, in denen aktuell deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind, gekürzt werden? Das würde insbesondere Kliniken und Arzneimittel treffen. Und wie sieht es mit den Leistungen für die Patienten aus? Muss wirklich jedes neue, superteure Medikament hierzulande sofort verfügbar sein? Soll man tatsächlich noch im hohen Alter eine neue Hüfte erhalten können? Klar ist, egal welches Maßnahmenpaket man da schnürt, der Aufschrei wird groß sein. Beliebt macht man sich auf kurze Sicht damit wahrlich nicht. Doch muss die Bundespolitik angesichts der Lage die Rahmenbedingungen endlich gründlich ändern. Denn das könnte eine Voraussetzung dafür sein, dass es in absehbarer Zeit zu vertretbaren Kosten ein besser funktionierendes System gibt. Mit dem dann wieder mehr Menschen zufrieden sind. In einigen Jahren."/yyzz/DP/nas