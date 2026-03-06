Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Gewalt im öffentlichen Raum

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Gewalt im öffentlichen Raum:

Es gibt sicher viele Gründe für das Gewaltphänomen. Aber eine Ursache dürfte ganz am Anfang des Werdegangs von vielen Menschen zu finden sein. Kinder werden nämlich viel zu oft zu Egoisten erzogen, die zu selten erleben, dass mindestens die Interessen Anderer Grenzen setzen. Setzen müsste. Das wird aber viel zu wenig beachtet. Viele Eltern halten ihr Kind für ein Gottesgeschöpf. Es ist aber ihr Kind. Für das sie verantwortlich sind. Dazu gehört, dass man dem Kind keine Gewalt antut, verhindert, dass es Gewalt ausübt, aber vor allem muss es lernen, dass es ein gesellschaftliches Wesen ist. Kinder, die keine Grenzen kennen, finden es irgendwann normal, ihre Interessen mit der Faust, dem Messer oder dem Baseballschläger durchzusetzen./yyzz/DP/mis