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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Hausarztprinzip

05.06.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Hausarztprinzip:

"Deutschland, so hat es einmal Ärztepräsident Klaus Reinhardt gesagt, sei der wohl einzige Staat der Welt, wo bisher der Patient allein über seine Behandlung entscheidet. Aber wie so oft bei Reformen - es wird auf die konkrete Ausgestaltung ankommen. Letztlich geht es um eine sehr deutliche Umstellung für Patienten und Ärzte. Über Nacht wird das nicht funktionieren, zumal in einer Zeit, wo schon der Spardruck, der aus den Milliardenlöchern der Krankenkassen resultiert, Versicherten und Medizinern einiges an Zumutungen abverlangt. Allerdings ist das die Konsequenz aus der Tatsache, dass jahrelang echte Reformen unterblieben sind. Nun muss es Schlag auf Schlag gehen. Das wird anstrengend. Aber es sollte sich lohnen."/yyzz/DP/he