Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Hormus

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Hormus:

"Der Iran-Krieg tritt - obwohl offiziell eine Waffenruhe gilt - in eine entscheidende Phase. Denn die Ankündigung der USA, Schiffe durch die blockierte Straße von Hormus zu geleiten, hat die erwartbare Reaktion provoziert: Der Iran greift die US-Truppen an. US-Präsident Donald Trump hatte seine "Operation Freiheit" als humanitäre Mission zugunsten der Seeleute auf den rund 2000 in der Region festsitzenden Schiffen angekündigt. Natürlich steckt nicht weniger dahinter, als den Iran seiner mächtigsten Waffe zu berauben: der Blockade der Meerenge. Kaum vorstellbar, dass das Regime den Schachzug Trumps ungerührt hinnehmen wird. Der Hexenkessel Persischer Golf kann nun jederzeit wieder überkochen."/DP/jha