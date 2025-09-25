DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,66 +2,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.239 +0,4%Euro1,1798 -0,1%Öl67,66 -0,2%Gold3.776 +0,3%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Jimmy Kimmel

24.09.25 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Jimmy Kimmel:

"Kimmel feiert ein plötzliches Comeback. Denn Disney und seine Tochter ABC-Fernsehen hatten die Empörung in der Öffentlichkeit unterschätzt. Zahlende Kunden wollten Streaming-Abos stornieren und drohten, sich nie wieder einen Kinofilm aus der traditionsreichen Unterhaltungsfabrik anzusehen. Die Stimme des Volkes hat also gesprochen und ihren Willen durchgesetzt. Das ist ein Etappensieg für die Demokratie, der aber mit Vorsicht zu genießen ist. Unklar ist nämlich, wie lange diese in den USA noch Bestand haben wird. Schließlich drohen Trump und seine Handlanger, jedes Medium mundtot zu machen, das nicht nach der Pfeife des Präsidenten tanzt. Anders ausgedrückt: das nicht regimekonform ist. Es könnte eine Frage der Zeit sein, bis der letzte Widerstand bricht."/yyzz/DP/stw