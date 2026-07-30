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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Katherina Reiche

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Katherina Reiche:

"Reiches erklärtes Ziel ist es, die Kosten der Energiewende zu senken. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Ausbau der Erneuerbaren weitergeht. Dass beide Ziele erreicht werden, ist entscheidend. Entscheidend ist es auch für Wirtschaftsministerin Reiche, denn sie braucht Erfolge. Bisher war ihre Bilanz im Amt überschaubar. Ihr Ministerium scheint sie kaum im Griff zu haben. Wichtige Vorhaben wurden durchgestochen, die Stimmung wird intern als schlecht beschrieben. Das wohl größte Problem: Reiche strahlt nicht die von Kanzler versprochene Wirtschaftswende aus. Es gab sogar Gerüchte darüber, dass Friedrich Merz sie im Zuge der Kabinettsumbildung austauschen wollte - so weit kam es nicht. Reiche hat also eine zweite Chance erhalten, die sie dringend nutzen sollte. Das nun verabschiedete Paket ist dafür kein schlechter Anfang."/yyzz/DP/he