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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu KI-Strategie

20.03.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu KI-Strategie:

"Lange ging es darum, was die Künstliche Intelligenz alles kann. Inzwischen aber liegt der Fokus darauf, was sie nicht kann: die aktuelle Nachrichtenlage zusammenfassen, den Wetterbericht abrufen, einen neuen Roman analysieren - und ihre Wissenslücken ehrlich benennen. KI-Chatbots haben eine Reihe von Schwächen. Zur neuen Phase gehört die Sorge um ein mögliches Platzen der KI-Blase. Denn KI ist keine Magie. Damit sie läuft, braucht es Rechenzentren. Deren Bau ist teuer und braucht Zeit. Wichtig ist, diese neue Realität anzuerkennen. Das gilt auch für die Bundesregierung. Eine Kritik an Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hört man immer wieder: dass er das Potenzial der KI zumindest kurzfristig überschätze. Niemand zweifelt, dass KI die Welt prägen wird. Aber der Prozess ist langsamer und weniger gradlinig, als manche geglaubt haben. Das sollte jede KI-Strategie berücksichtigen."/yyzz/DP/men