Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu klarer Polit-Sprache

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu klarer Polit-Sprache:

"Der Wunsch nach Klarheit in der politischen Sprache ist so alt wie die Demokratie. Denn nur, wer versteht, wovon die Rede ist, kann als Wähler oder Mitgestalter diese Gesellschaftsform tatsächlich als "Volks-Herrschaft" annehmen. Mit dem Erstarken populistischer Parteien von rechts und demnächst auch von links wird diese Frage nun ernster. Denn sie tragen nicht nur den Anspruch vor sich her, verdrängte Probleme anzusprechen, sondern dies auch in klarer Sprache zu tun - eine Herausforderung für die klassische Politik. Rhetorische Allzweckwaffen wie Robert Habeck oder Christian Lindner beweisen, dass man sich dafür nicht der Parolen des Stammtisches bedienen muss. Manchmal reicht es schon, wenn man wie Boris Pistorius einfach die ungeschminkte Wahrheit ausspricht."/yyzz/DP/he