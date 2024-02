Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Krieg um Rafah

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Krieg um Rafah:

"So nachvollziehbar ein Angriff auf Rafah aus militärischen Erwägungen sein könnte - menschlich wäre er eine Katastrophe. Denn weit mehr als eine Million Menschen halten sich derzeit in und um die Stadt auf, überwiegend sind es Zivilisten. Da viele von ihnen den israelischen Anweisungen gefolgt und in den angeblich sichereren Süden geflüchtet sind, wäre ein Angriff gerade dort besonders abscheulich. Die israelische Regierung steht nun vor einem Wendepunkt: Bei ihren traditionellen Verbündeten kann sie immer noch mit Verständnis dafür rechnen, dass sie nach der Terrorattacke vom 7. Oktober militärisch vorgeht. Das könnte sich komplett ändern, sollte es zum Angriff auf Rafah mit womöglich Zehntausenden toten Zivilisten kommen."/yyzz/DP/men