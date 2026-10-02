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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Linke/Berlin

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Linke/Berlin:

"Zunächst soll die Linke erklären, wie sie gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen vorgehen will. Auf dem Vorhaben lastet viel Druck. Die Gespräche müssen gelingen. Scheitern sie, wäre Berlin womöglich politisch gelähmt. Zwar hätten auch CDU, Grüne und SPD eine Mehrheit - aber eine so knappe, dass sie kaum trägt. Zumal es für SPD und Grüne in Berlin selbstzerstörerisch wäre, nun doch mit den konservativen Wahlverlierern zu koalieren. Neuwahlen aber würden die Lage verschärfen. Trotzdem darf es nicht zu faulen Kompromissen kommen. Der Bundestagsabgeordnete Kocak, auf den die Kontakte zur Organisierten Kriminalität zurückgehen, gehört künftig nicht mehr dem Innenausschuss an. Von seinen Bekannten distanziert er sich. Doch seine Erklärungen sind so unglaubwürdig, dass man sich fragt, wieso er in der Fraktion bleiben darf."/yyzz/DP/nas

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