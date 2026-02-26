Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Merz/China

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Merz/China:

"Das Reich der Mitte bleibt vorerst unverzichtbar, wenn Deutschland aus dem Rezessions-Tal herauskommen will. Und so war es eine "umfassende strategische Partnerschaft", die Kanzler Merz in Peking hervorhob. Das klingt ganz anders als die Betonung der Rivalität mit China im Koalitionsvertrag. Das Wort "Rivale" nahm Merz schon nicht mehr in den Mund. Den richtigen Ton zu finden ist in dieser Frage genauso wichtig, wie den richtigen Weg einzuschlagen. Immerhin wandelt sich die Welt durch die zunehmende Feindseligkeit der USA gegenüber Europa genauso massiv wie durch die wachsende Dominanz Chinas. Die Notwendigkeit, alte Partnerschaften zu wandeln, ohne sie gleichzeitig zu kappen, gleicht dabei einem Lauf über sehr, sehr dünnes Seil über einem tiefen Abgrund. Die rettenden neuen Halteseile werden gerade erst noch geknüpft."/DP/jha