Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Neureglung/EU/Verkehrssünden

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Neureglung/EU/Verkehrssünden:

"Diese Neuregelung ist überfällig: Die EU will Schluss machen mit der Praxis, dass Alkoholsünder, denen im Ausland der Führerschein abgenommen wurde, im Heimatland munter weiter Auto fahren dürfen. Nachvollziehbar ist dieser aktuell noch geltende Zustand nämlich nicht. Denn längst ist die EU ein gemeinsamer Verkehrsraum, in dem sich alle an die Grundregeln halten müssen. Dazu gehört zwingend, dass man sich nicht alkoholisiert ans Steuer seines Fahrzeugs setzt. Nur zeigt sich auch bei dieser kleinen, aber wichtigen Neuregelung mal wieder die Schwäche der Brüsseler Institutionen. Denn die Umsetzung dauert unverhältnismäßig lange."/yyzz/DP/he