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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu NIPT

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu NIPT:

"Der NIPT ist eine medizinische Errungenschaft. Er ist kein moralischer Kompass und schon gar keine Entscheidung über Leben und Tod. Wer werdenden Eltern Informationen vorenthält, weil er fürchtet, sie könnten daraus die "falschen" Konsequenzen ziehen, macht einen Denkfehler. Er hält nicht die Entscheidung auf. Er nimmt lediglich die Grundlage für eine informierte Entscheidung weg und gefährdet womöglich Mutter und Kind."/yyzz/DP/nas

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