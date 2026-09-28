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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Olympiavergabe

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Olympiavergabe:

"Als Deutschland das bislang letzte Mal ein Sportgroßereignis von globaler Bedeutung ausrichtete, hatte der Soundtrack des damaligen Sommers jenen Titel: "Zeit, dass sich was dreht." Es drehte sich so einiges während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 - zum Beispiel: die Stimmung im ganzen Land. Nun nimmt die Nation eine noch größere Herausforderung ins Visier. Die bayerische Metropole setzte sich gegen die Bewerbung von Köln-Rhein-Ruhr durch. Die Freude im Münchner Lager war danach groß, aber: Man spürte sogleich auch die große Verantwortung. Fachlich überzeugt hatten beide Konzepte. Dass die Wahl auf München fiel, ergibt dennoch Sinn. Die Strahlkraft international spricht für die bayerische Landeshauptstadt. Viel wichtiger als Frage nach dem "Wer" ist nun aber das "Wie". Nicht nur in München, im ganzen Land. Tatsächlich hat allein schon eine Bewerbung die Kraft, Bewegung zu erzeugen."/yyzz/DP/he

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