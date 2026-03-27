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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu privater Altersvorsorge

30.03.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu privater Altersvorsorge:

"Die schwarz-rote Bundesregierung prescht nach vorn und beschließt eine weitere Reform im Rentensystem, bevor die von ihr eingesetzte Expertenkommission in wenigen Wochen eigentlich ihre Vorschläge für die Reform der Altersvorsorge vorlegen wird. Das hätte man auch abwarten können.(und) auch der Riester-Nachfolger wird an der Ausgangslage nichts ändern. Die, die sich auskennen und es können, werden anlegen. Wer zwischen Konsum jetzt oder Sparen für das Alter entscheiden muss, weil das Geld knapp ist, wird im Zweifel den Blick auf das Jetzt ausrichten. Ohne weitere Pflichtelemente im Rentensystem.wird man kaum mehr Menschen dazu bringen, für das Alter vorzusorgen. Etwas mehr Mut hätte Union und SPD gutgetan, die private Altersvorsorge ganz neu aufzustellen. Sollte die Expertenkommission in diese Richtung Vorschläge machen, sollte die Regierung sich trauen, ihre eigene Reform nachzubessern."/yyzz/DP/he