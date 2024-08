Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Problemen beim Wohnungsbau

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Problemen beim Wohnungsbau:

"Doch all die Maßnahmen brauchen Zeit, bis sie wirken. In vielen Ländern wird mit einfacherem Bauen und dem Verzicht auf Normen noch experimentiert. Darüber hinaus entscheiden die Kommunen und Städte und nicht die Bauministerin, wo und ob nachverdichtet und aufgestockt wird. Und dort stehen häufig grüne Umweltinteressen dem Wohnungsbau gegenüber. So bitter es auch ist: Den Wohnungssuchenden bleibt am Ende also nur übrig, die Zähne zusammenzubeißen und abzuwarten."/yyzz/DP/he