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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Problemen der Mietpreisbremse

04.06.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Problemen der Mietpreisbremse:

"Die Mietpreisbremse, wonach in angespannten Märkten neu vermietete Wohnungen nur zehn Prozent über dem örtlichen Mietspiegel liegen dürfen, ist gescheitert. Das liegt daran, dass möblierte Wohnungen, befristete Angebote und Wohnungen mit Indexmieten nicht unter die Bremse fallen. Das lässt den Mietspiegel steigen. Damit steigen auch die Mieten, für die die Bremse gilt. Nach der Regulierung des Marktes zu rufen, ist der einfache Weg. Viel schwieriger, aber auch effektiver ist es, das Angebot von bezahlbarem Wohnraum zu erhöhen. Und das geht nur durch Bauen, Aufstocken, Nachverdichten, Umbauen. Kompliziert ist es deshalb, weil der Boden teuer, die Baukosten hoch und der Raum begrenzt ist. Doch es ist der beste und sicherste Weg für bezahlbaren Wohnraum."/DP/jha