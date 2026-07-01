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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Reservestärkungsgesetz

02.07.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Reservestärkungsgesetz:

"Damit Deutschland verteidigungsfähig wird, braucht es nicht nur Drohnen, Panzer und Flugzeuge. Es braucht auch Menschen, die sie bedienen. Hier zeigt sich die Wirtschaft deutlich zurückhaltender. Zu beobachten ist das beim Reservestärkungsgesetz, das die Bundesregierung verabschiedet hat. Künftig können Reservisten verpflichtend zu Wehrübungen herangezogen werden. Wirtschaftsverbände pochen auf das Veto-Recht, das Arbeitgeber bislang haben. Doch das passt nicht mehr in die Zeit. Von Russland geht eine Bedrohung aus. Die Bundeswehr muss sich verteidigungsbereit machen, und dazu gehört eine gut ausgebildete Reserve. Die Sorgen der Unternehmen sind nachvollziehbar. Sie wollen ihre Mitarbeiter im Betrieb haben und nicht auf einem Truppenübungsplatz. Doch in diesen Zeiten muss jeder seinen Beitrag leisten."/yyzz/DP/he