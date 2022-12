Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Rüstungsexporten

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Rüstungsexporten:

"Es herrscht Krieg in Europa. Waffen werden gebraucht und geliefert. Wenn etwas sehr schnell seit der ausgerufenen "Zeitenwende" ins kollektive Bewusstsein gedrungen ist, dann das Ende pazifistischer Illusionen. Die Ukraine muss sich gegen den russischen Aggressor wehren, also liefern wir Waffen. Nur: Drei Viertel der deutschen Waffenexporte gehen anderswohin. Der größte Teil davon im zu Ende gehenden Jahr an demokratische Partnerländer. Der Gesamtumfang der Exporte ist auch nicht das eigentliche Problem. Vielmehr sind es in diesem Jahr die Genehmigungen für Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und einige Golfstaaten, die am Jemen-Krieg beteiligt sind."/kkü/DP/he