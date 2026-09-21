DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.835 +0,2%Euro 1,1475 -0,1%Öl 101,7 -2,1%Gold 4.363 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Sprit

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Sprit

Das Geld wird verpuffen und am Ende wird kein Effekt davon bleiben. Dabei wären die Milliarden anderswo sinnvoller eingesetzt. Zum Beispiel hätte die Koalition das Geld investieren können, um Alternativen zum Privat-Pkw zu schaffen. Länder hätten mehr Züge bestellen können, um den Takt zu verbessern. Wo der Weg zum nächsten Bahnhof weit ist, hätten mittelfristig elektrische, autonome Fahrzeuge angeschafft werden können. Oder aber die Bundesregierung hätte mehr Schnellladepunkte für E-Autos bauen können. Selbst die langfristige finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets wäre sinnvoller gewesen. Die Bundesregierung muss sich langsam mal entscheiden, was sie will. Will sie eine energie- und verkehrspolitische Wende? Dann sind die beschlossenen Maßnahmen ungeeignet./yyzz/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.