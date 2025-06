Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine-Angriff

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ukraine-Angriff:

Tatsächlich hat die Ukraine die militärische Supermacht Russland ein weiteres Mal blamiert. Es mutet schier unglaublich an, wie es ihr gelang, bewaffnete Drohnen Tausende Kilometer weit ins russische Hinterland zu schmuggeln und die Zahl der Langstreckenbomber empfindlich zu dezimieren. Solche Aktionen traut man sonst allenfalls dem israelischen Mossad zu. Die Ukraine hat mit der spektakulären Drohnen-Aktion erneut bewiesen, dass der Krieg militärisch nicht entschieden ist und Russland sich auf eine lange und schmerzhafte Zeit einstellen muss, will es ihn weiterkämpfen. Wirklicher Frieden wird erst dann möglich, wenn keine der beiden Seiten sich mehr einen Vorteil in anhaltenden Kämpfen verspricht. Die Operation Spinnennetz hat Russland nun gezeigt, dass dieser Vorteil kleiner ist als angenommen./yyzz/DP/mis