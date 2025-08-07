Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine/Putin/Trump

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine/Putin/Trump

Nicht ausgeschlossen, dass das Ganze mal wieder ein Ablenkungsmanöver des großen amerikanischen Blenders Donald Trump ist: Schließlich naht das Ende der von ihm gesetzten Frist für ein Einlenken Putins. Er müsste also demnächst Ernst machen mit den angedrohten Sanktionen. Zudem sind viele praktische Fragen offen: Wo könnte ein solcher Gipfel stattfinden, ohne dass der mit internationalem Haftbefehl belegte russische Präsident umgehend festgenommen wird? Wäre der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei? Was sind denkbare ukrainische Zugeständnisse? Wer würde für die Einhaltung eines wie auch immer gearteten Abkommens sorgen? Doch trotz allem: Wir sind zur Hoffnung verpflichtet. Das sind wir der Ukraine und dem Frieden schuldig./yyzz/DP/zb