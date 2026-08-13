Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Umgang mit Alkohol

13.08.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Umgang mit Alkohol:

"Das "begleitete Trinken" ist ein Relikt aus der Vergangenheit, als Alkohol als eine Art Grundnahrungsmittel galt. Legal blieb der öffentliche Konsum des Nervengifts für 14-Jährige, wenn die Eltern mit dabei saßen und ihr Okay gaben. Das ist vorbei. Die Abschaffung ist überfällig. Die Flasche Bier oder das Glas Wein wird schließlich nicht wie durch Zauberhand weniger schädlich, weil der Vater oder die Mutter daneben sitzt und das Kind beim Trinken beobachtet. Gleichzeitig stand das Gesetz sinnbildlich für die gesellschaftliche Laissez-faire-Kultur mit der Droge, an der hierzulande knapp 50.000 Menschen pro Jahr sterben. Die aktuelle junge Generation ist in dieser Frage der Politik weit voraus. Einen unkritischen Umgang mit Alkohol kann man der Gen Z wahrlich nicht vorwerfen - die kriselnden Winzer und Brauereien können ein Lied davon singen."/yyzz/DP/he