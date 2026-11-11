Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Umweltminister/Diesel

11.11.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Umweltminister/Diesel:

"Was ist das bloß für ein Umweltminister? Privat fährt Carsten Schneider einen 13 Jahre alten Diesel - im Amt wirbt er für den Umstieg auf das Elektroauto . Darüber könnte man sich lustvoll aufregen und das Ganze mit Verve als verlogene Doppelmoral geißeln. Bei Licht betrachtet wäre es aber Blödsinn, das zu tun. Bundesumweltminister Schneider hat einen schlüssigen Standpunkt: Er brauche gerade keinen Neuwagen, erklärt er. Aber wenn ein Neukauf anstehe, sei es die rationale Entscheidung auf ein Elektroauto umzusteigen, so der SPD-Politiker. Das steht auch im Einklang mit seiner Politik. Schließlich verlangt er auch von anderen nicht, ihren Verbrenner noch heute aus dem Verkehr zu ziehen und sofort ein Elektroauto zu kaufen."/DP/jha