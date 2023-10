Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Veränderungen in der Politik

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Veränderungen in der Politik:

"Weit beunruhigender ist allerdings, dass der Fortschritt selbst in Verruf zu geraten droht. "Veränderungserschöpft" nennt der Soziologe Steffen Mau den Zustand der Deutschen. Keine gute Nachricht für eine Regierung, die ihre Stabilität per Vorwärtsbewegung sichern wollte. Keine gute Nachricht aber vor allem für ein Land, dessen Schienen, Internet-Kabel und Amtsstuben nichts so sehr brauchen wie Veränderung. Die Reformstau-Trümmer stapeln sich. Wir neigen dazu, Probleme entweder gar nicht oder auf die simpelst-mögliche Art zu lösen, obwohl mit etwas mehr Aufwand eine weit bessere Gesamtsituation zu erreichen wäre. Evolutionär bedingt misstrauen wir allen radikalen Veränderungen. Es ist die Politik, die dafür sorgen muss, dass all die Veränderungen weniger bedrohlich daherkommen."/yyzz/DP/he