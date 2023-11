Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Warnung vor Terror

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Warnung vor Terror:

"Nun warnt der Präsident des Verfassungsschutzes nicht nur davor, dass jeden Tag organisierte islamistische Terroristen oder Einzeltäter mörderisch zuschlagen könnten, sondern er erklärt, die Gefahr sei so groß wie lange nicht. Vor allem Juden seien bedroht, aber auch auf Massenveranstaltungen jeglicher Art könnten Bomben explodieren oder Messer gezückt werden. Hintergrund sind Solidarisierungen mit der Hamas oder Radikalisierungen wegen des Krieges in Gaza. Und was fangen wir mit dieser Warnung an? Es ist die Aufgabe des Staates, uns vor Terror zu schützen. Jeder weiß jedoch, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Sollen wir nicht mehr ins Konzert oder ins Kino gehen? Der Verfassungsschutz soll nicht Angst verbreiten, sondern Anschläge verhindern. So, wie es vermutlich gerade in NRW und Brandenburg gelungen ist. Allgemeine Warnungen nützen niemandem."/yyzz/DP/he