Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Wasser

05.10.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Wasser:

"Es braucht nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in der Wasserpolitik: Während man sich über Jahrzehnte fragte, wie man Wasser möglichst schnell abfließen lässt, geht es nun vor allem darum, es in der Fläche zu halten. Von diesem Ansatz war in der Debatte zuletzt aber wenig zu merken. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sprach sich für einen Ausbau der Wasserstraßen aus. Das kann kurzfristig helfen. Fachleute warnen aber, dass der Ansatz das Problem langfristig verschlimmert. Er ist das Gegenteil dessen, was Schneider fordert. Er will einen "Rückbau": weniger befestige Ufer, mehr natürliche Flussauen, um Wasser zu halten. Doch dieser Ansatz ist offenbar noch nicht in der Breite der Politik angekommen."/yyzz/DP/he