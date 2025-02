Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Wohnungsbau

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Wohnungsbau:

"Laut einer Studie des ifo-Instituts haben noch nie so viele Unternehmen im Wohnungsbau über fehlende Aufträge geklagt wie jetzt. Dabei liegen die Konzepte, wie es besser werden kann, längst auf dem Tisch. Sie wurden von der Ampel nicht konsequent genug angepackt. Die Baukosten müssen reduziert werden, um den Wohnungsbau erschwinglicher zu machen. Das geht, indem bei Normen und Standards abgespeckt wird. Auch an der Grunderwerbssteuer lässt sich drehen. Diese liegt in einigen Ländern bei 6,5 Prozent. Wichtig ist zudem, dass das Bauministerium mehr Kompetenzen bekommt. In der Ampel war das Justizministerium fürs Mietrecht, das Wirtschaftsministerium für das Heizungsgesetz zuständig, dem Bauministerium blieb wenig Spielraum. Alles gehört in ein Ministerium. Dann besteht die Chance auf eine Trendwende."/yyzz/DP/men