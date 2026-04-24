DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 +0,2%Nas24.837 +1,6%Bitcoin67.442 +0,3%Euro1,1732 +0,2%Öl106,7 +0,8%Gold4.709 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Intel 855681 Microsoft 870747 Geely A0CACX Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Trendwende in Grünheide? Experte bleibt skeptisch Tesla-Aktie im Fokus: Trendwende in Grünheide? Experte bleibt skeptisch
Erste Schätzungen: Salzgitter legt Quartalsergebnis vor Erste Schätzungen: Salzgitter legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Zuckersteuer

27.04.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Zuckersteuer:

"Trotz weniger Zucker in Limonaden gibt es in Großbritannien so gut wie keinen messbaren Rückgang von Adipositas bei Kindern. Leider überzeugen die Vorschläge der Gegner der Zuckersteuer, was man denn stattdessen tun sollte, genauso wenig. In Ernährungsbildung müsse man investieren, heißt es. Das ist auf individueller Ebene ganz sicher ein entscheidender Baustein, aber wer dem Bildungssystem das nächste Problem überstülpen möchte, verkennt die Lage an den Schulen. Wie man aus der Union hinter vorgehaltener Hand hört, könnte die Lösung darin liegen, dass eine Höchstgrenze für Zucker in Getränken festgelegt wird. Das Beispiel Großbritannien lehrt, dass dies denselben Effekt hätte wie eine Abgabe auf Zucker. Mit höheren Staatseinnahmen sollte ohnehin niemand rechnen. Genauso wenig wie mit einer drastischen Reduzierung von Übergewicht."/yyzz/DP/he