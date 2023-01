Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Fachkräftemangel

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Fachkräftemangel

"Wer behauptet, der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel sei ein Problem von morgen, war schon länger nicht mehr vor der Tür. Bei der fehlenden Zuwanderung von Arbeitskräften lässt sich das Problem wie folgt zusammenfassen: Die Auflagen, um in Deutschland zu arbeiten, sind ungeheuer hoch. Nicht nur die Sprache, auch die bürokratischen Anforderungen für ein Arbeitsvisum, schrecken ab - gerade, wenn es in anderen Ländern einfacher geht. Der Wille nach Veränderung muss von unten kommen. Die gesellschaftlichen sprichwörtlich offenen Arme sind da selbstredend. Doch ganz entscheidend wird auch das Drehen an den Schrauben der zuständigen kommunalen Behörden sein. Denn wenn diese gar nicht auf die neuen Beschlüsse vorbereitet sind, hilft auch keine noch so offene Gesellschaft."/ra/DP/stw