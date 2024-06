Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Gaza-Krieg

cottbus (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Gaza-Krieg:

"Das Leid der Menschen im Gaza-Streifen, die Härte der Regierung von Benjamin Netanjahu und die drohende Ausweitung des Konflikts zum nahöstlichen Flächenbrand machen Deutschland nicht nur zu einem einsamen Unterstützer, sondern setzen auch der deutschen Glaubwürdigkeit zu. Am dramatischsten zeigt sich das Problem am möglichen Haftbefehl für Netanjahu. Unvorstellbar, dass ausgerechnet die auf internationale Werteordnung und die Herrschaft des Rechts pochende Koalition eine Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs missachten würde. Noch unvorstellbarer, dass es eine deutsche Regierung zulassen könnte, einem israelischen Regierungschef mit Handschellen zu kommen. Wohl noch nie dürften Kanzler und Kabinett so sehr auf die Langsamkeit der Justiz-Mühlen gesetzt haben."/yyzz/DP/he