Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Leck in Gaspipeline

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Leck in Gaspipeline:

"Wer auch immer die Urheber dieser Aktion sind, eines erscheint klar: Im Jahr seit der Nord-Stream-Sprengung wurde offenbar nicht genug getan, um die verletzliche Energiesicherheit Europas in internationalen Gewässern wie der Ostsee zu schützen. Dabei ist Energie das Fundament, auf dem die europäische Wirtschaft beruht - und damit der Wohlstand des Kontinents. Die kritische Infrastruktur wird in Zeiten hybrider Kriegsführung mehr und mehr zur zentralen Achillesferse der modernen Gesellschaften. Nato und EU sollten dringend neue Ideen an den Start bringen, um sie zu schützen. Egal, ob der Angreifer in Moskau oder am anderen Ende der Welt sitzt."/yyzz/DP/he