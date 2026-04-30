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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Thema Bildung

04.05.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Thema Bildung:

"Wie ein Neustart gelingen kann, sieht man in Portugal. Eine längere Schulpflicht bis 18 Jahre - Abitur oder Berufsabschluss sind möglich - eine Stärkung der öffentlichen Schulen mit mehr Handlungsspielraum für die Einrichtungen. Die Vorschule ist dort jetzt kostenlos, die Zuschüsse für die Privatschulen hingegen wurden gestrichen. Die Reformen zeigten ihre Wirkung im Pisa-Ranking, wo das Land nach oben kletterte. In Portugal wird gemeinsam gelernt, so wie auch im Rest der Welt außer in Deutschland. Eine Aufteilung in unterschiedliche Oberschulen nach der Grundschule gibt es nicht. Man schafft es, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler unter einem Dach gerecht zu werden."/yyzz/DP/he