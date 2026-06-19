Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum US-Desaster in Nahost

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum US-Desaster in Nahost:

"Es rächt sich, dass Trump sich die Waffenruhe im Libanon als Bedingung in das Abkommen hat hineinverhandeln lassen. Jeglicher Verstoß gibt der Führung in Teheran einen willkommenen Vorwand, ihr erfolgreichstes Druckmittel wieder einzusetzen: die Abkopplung der Weltwirtschaft von den Öl- und Flüssiggaslieferungen aus den Golfstaaten. Der Iran kann dieses Druckmittel während der kommenden Verhandlungstage nach Belieben hoch- und herunterdrehen. Aber nicht nur der Iran setzt Trump zu. Auch die Regierung von Benjamin Netanjahu in Israel will sich von Washington nicht vorschreiben lassen, wie sie mit den Feinden ihres Landes umzugehen hat. Der Waffenstillstand mit der Hisbollah hielt nicht einmal zwei Tage. Trump wird sowohl von der Regierung in Teheran als auch von jener in Jerusalem vorgeführt."/yyzz/DP/he