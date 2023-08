Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Bedeutung von Vereinen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Bedeutung von Vereinen:

"Statt Diskussionen zu befördern, demokratische Prozesse zu stärken und seine Meinung kritisch zu hinterfragen, haben soziale Netzwerke den gegenteiligen Effekt. Statt näher aufeinander zu bewegt man sich eher voneinander weg und zieht sich in seine eigene Blase zurück. Dabei gibt es längst Orte, in denen unterschiedliche Meinungen, Klassen und Kulturen aufeinanderprallen: Das Zauberwort heißt Verein. Während den Kirchen die Gläubigen wegrennen, die Büros infolge von Homeoffice immer mehr verwaisen, sind es die Vereine, Tanzgruppen oder Chöre, in denen Diskurse geführt werden. Genau deshalb ist es wichtig, dass Vereine dem Mitgliederschwund entgegenwirken und die Nachwuchsförderung stärker forcieren. Nur so hält man eine Zelle des gemeinschaftlichen Miteinanders in einer zerklüfteten Gesellschaft am Leben. Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, weiß, wie wichtig das ist."/yyzz/DP/he