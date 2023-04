Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Cum-Ex-Affäre

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Cum-Ex-Affäre:

"Angesichts der bisherigen Scholzschen Berufung auf Erinnerungslücken in den entscheidenden Fragen ist der Frust der Union verständlich und ihr Aufklärungswille begrüßenswert. Zugleich riecht die Entscheidung der Opposition so kurz nach dem Ärger rund um das Wahlrecht auch ein bisschen nach Rache. Sich fürchten muss Scholz wohl nicht, erfahrungsgemäß hat noch fast jeder Untersuchungsausschuss den Ursprungsskandal in Zehntausende Seiten Akten zerlegt. Respekt haben sollte Scholz dennoch, denn mehr noch als auf die Fakten wird es auf seine Haltung in der Sache ankommen. Und die werden nun einige Wähler mehr verfolgen."/be/DP/he