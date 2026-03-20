Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Energiepolitik

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Energiepolitik:

"Wie auf der einen Seite des politischen Spektrums überhöhte Hoffnungen in Solar und Wind geschürt werden, so gibt es auch auf konservativer Seite einen Energieträger, der mit fast messianischer Hoffnung verbunden wird - die Atomkraft. Um es klar zu sagen: Rückblickend war es ein Fehler, aus der Atomkraft auszusteigen. Doch jetzt wieder einzusteigen, wäre ebenfalls einer. Es würde zu lange dauern und wäre zu teuer. Zum Schluss lohnt es sich, auf die Handlungsmöglichkeiten zu schauen. Deutschland sitzt nicht auf gigantischen Ölfeldern wie Norwegen. Das Potenzial für Wasserkraft ist weitgehend ausgeschöpft. Atomkraftwerke helfen nicht. Die Energiewende steckt voller Probleme. Aber sie bleibt die beste Option, die wir haben."/yyzz/DP/nas