Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Fußball-Klage

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Fußball-Klage:

"Die Deutsche Fußball Liga lässt großzügig unter den Tisch fallen, dass sie sich mit dem Polizeieinsatz einen enormen Sondervorteil einräumt. Sie nimmt die staatliche Sicherheitsvorsorge erstens in einem außergewöhnlich hohen Maß in Anspruch, um zweitens damit ein Geschäft mit enormen Gewinnen zu betreiben. Alleine die Bundesliga machte zuletzt pro Saison einen Umsatz von geschätzt 3,1 Milliarden Euro. Wie immer das oberste Gericht entscheidet: Derzeit sieht es nicht danach aus, als ob die anderen Bundesländer es Bremen gleichtun werden. Viele haben bereits erklärt, weitermachen zu wollen wie bisher. Und so werden die Steuerzahler auch künftig für den Profifußball zahlen."/yyzz/DP/he