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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Ukraine

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Ukraine:

"Wie also beenden wir den Krieg, und wie schaffen wir wieder Frieden in Europa? Offensichtlich auch durch die Demonstration von Stärke, zu der aber nicht nur Bewaffnung, Spionageabwehr, Cybersicherheit und der Zivilschutz gehören, sondern auch ein wirklich konsequentes Embargo russischer Energielieferungen. In jedem Fall werden wir mit dem Feind reden müssen. Eine einige Nato und eine einige EU sind dabei wichtig. Und zunächst muss dieses Gemetzel in der Ukraine beendet werden. Aber danach geht es darum, eine neue Sicherheitsarchitektur aufzubauen und über Abrüstung zu reden. Am Ende entscheidet nicht nur die militärische Stärke, sondern auch die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft und die Bereitschaft der Menschen in Europa, für Demokratie und Freiheit einzustehen. Wer nur an Aufrüstung denkt, zerstört die Gesellschaft. Wie, das kann man sich in Russland ansehen."/yyzz/DP/he

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