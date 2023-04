Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Warburg-Affäre

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Warburg-Affäre:

"Dass sich Scholz also in den nächsten Monaten mit einem Untersuchungsausschuss wird herumplagen müssen, hat er sich zu großen Teilen selbst zuzuschreiben. Und zwar nicht nur durch sein damaliges Verhalten, sondern vor allem durch sein Agieren danach. Mal abgesehen von der "Gedächtnislücken"-Argumentation, die den präzisionsverliebten Scholz selbst schmerzen muss, war es vielleicht keine so gute Idee, die Opposition bei ihren Befragungsversuchen im Finanzausschuss und im Plenum derart auflaufen zu lassen. Ein bisschen mehr Respekt auch an dieser Stelle hätte Scholz vielleicht einigen Ärger erspart."/yyzz/DP/he