DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.841 -1,7%Euro1,1912 +0,1%Öl69,21 +0,2%Gold5.048 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Ex-Microsoft-CEO: So wurde Steve Ballmer zu einem der reichsten Menschen der Welt Ex-Microsoft-CEO: So wurde Steve Ballmer zu einem der reichsten Menschen der Welt
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Wettbewerbsfähigkeit der EU

11.02.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Wettbewerbsfähigkeit der EU:

"Was zu tun ist, ist längst klar. Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi und der frühere italienische Ministerpräsident Enrico Letta haben es in dicken Berichten für die EU aufgeschrieben. (...) Unter ihren Empfehlungen finden sich viele alte Bekannte: den Binnenmarkt vertiefen zum Beispiel. Noch immer behindern diverse Hürden die Zirkulation von Waren und Dienstleistungen, die sich wie Zölle in Höhe von bis zu 110 Prozent auswirken. Innerhalb der EU, wohlgemerkt. Oder die Kapitalmärkte: Europa kann in Sachen Innovation durchaus mit den USA mithalten, in Sachen Kommerzialisierung allerdings nicht. Wer Risikokapitalgeber sucht, sucht in der EU oft vergebens. Oder gemeinsame Anschaffungen: Wenn die EU als ein großer Kunde auftritt, statt jeweils einzeln anzutanzen, kann sie Preise drücken und Arbeitsaufwand senken. Doch all diesen Plänen ist eines gemeinsam; sie setzen Abstriche an nationalen Interessen voraus."/DP/jha