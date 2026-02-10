Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Wettbewerbsfähigkeit der EU

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Wettbewerbsfähigkeit der EU:

"Was zu tun ist, ist längst klar. Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi und der frühere italienische Ministerpräsident Enrico Letta haben es in dicken Berichten für die EU aufgeschrieben. (...) Unter ihren Empfehlungen finden sich viele alte Bekannte: den Binnenmarkt vertiefen zum Beispiel. Noch immer behindern diverse Hürden die Zirkulation von Waren und Dienstleistungen, die sich wie Zölle in Höhe von bis zu 110 Prozent auswirken. Innerhalb der EU, wohlgemerkt. Oder die Kapitalmärkte: Europa kann in Sachen Innovation durchaus mit den USA mithalten, in Sachen Kommerzialisierung allerdings nicht. Wer Risikokapitalgeber sucht, sucht in der EU oft vergebens. Oder gemeinsame Anschaffungen: Wenn die EU als ein großer Kunde auftritt, statt jeweils einzeln anzutanzen, kann sie Preise drücken und Arbeitsaufwand senken. Doch all diesen Plänen ist eines gemeinsam; sie setzen Abstriche an nationalen Interessen voraus."/DP/jha