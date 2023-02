Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Winterhilfe für Studenten

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Winterhilfe für Studenten:

"Das Hin und Her um den 200-Euro-Zuschuss ist ein typisches Beispiel dafür, wie schwer sich Deutschland mit allem tut, was digital und bürgerfreundlich sein soll. Grundsteuer-Onlineformulare - maximal anwenderunfreundlich; Kindergrundsicherung - die digitale Umsetzung lässt auf sich warten; elektronische Gesundheitskarte - eine Dauerbaustelle. Überspitzt gesagt: Wären Google und andere US-Tech-Giganten solche Umstandskrämer wie viele deutsche Behörden, dann säßen sie heute noch in kleinen Garagen. Leidtragende im Fall der Winterhilfen sind oft junge Leute, die ganz besonders auf jeden zur Verfügung stehenden Euro achten müssen. Ausgerechnet sie werden immer weiter vertröstet - ein Armutszeugnis."/yyzz/DP/he