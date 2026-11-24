PARIS (dpa-AFX) - Zum Scheitern der Weltklimakonferenz in Antalya schreibt die französische Zeitung "Le Monde" am Dienstag:

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"(...) Die Klimadiplomatie zeigt ihre Schwachstellen in einer Zeit, in der die Energiewende untrennbar mit den Rivalitäten zwischen den Staaten verbunden ist. Hinter den Klimaschutzverpflichtungen verteidigt jeder auch seine industriellen Interessen, seine Versorgungssicherheit und seine Arbeitsplätze. (...)

Dass auf der COP31 keine Einigung erzielt wurde, bedeutet nicht, dass alle Ambitionen aufgegeben wurden - denn Uneinigkeit ist besser als ein Kompromiss, der einen Rückschritt im Kampf gegen die aktuelle Katastrophe bedeutet hätte. Dennoch macht dieses Scheitern die Grenzen eines Systems deutlich, in dem das um jeden Preis angestrebte Streben nach Konsens letztendlich dazu führt, dass die Länder mit dem geringsten Engagement die Macht erhalten, das Ambitionsniveau aller anderen festzulegen.

Es wäre illusorisch zu glauben, dass eine Änderung der Regeln ausreichen würde, um das Kräfteverhältnis umzukehren. Sie kann jedoch einen Weckruf darstellen - vorausgesetzt, die Länder, die entschlossen sind, voranzukommen, setzen ihren Widerstand in gemeinsame Initiativen und konkrete Verpflichtungen um. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, auf einen unwahrscheinlichen Kompromiss zu warten, um die Bemühungen zu beschleunigen: Der einzuschlagende Weg und die vor Ort umzusetzenden Lösungen sind weitgehend bekannt."/evs/DP/zb